Son Mühür / Merve Turan - Menderes Belediyesi’nin ekim ayı 3. Meclisinde 2027 yılına ait mali bütçe görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucu hazırlanan yeni yılın bütçesi 3 milyar üç yüz elli milyon olarak meclisten geçti.

25 müdürlüğün bütçesi belirlendi

Meclis toplantısında geçti. Menderes Belediyesi bünyesinde yer alan 25 müdürlüğün 2027 yılı bütçesi belirlenmiş oldu. Yapılan hesaplar ile tahmin edilen toplam bütçe 3 milyar üç yüz elli milyon olarak onay aldı.

Şen: “Hizmet odaklı çalışmalarımız sürecek”

Bütçeye ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen 2027 yılı bütçesinin ilçeye hayırlı olmasını dileyerek hız kesmeden çalışmaların devam edeceğini belirtti. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen şu ifadeleri kullandı:

“Meclisimizden oy çokluğuyla geçen 2027 yılı bütçemiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Hizmet odaklı çalışmalarımız 2027 yılında da hız kesmeden sürecek. Bütçemizi verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimizin istek ve taleplerini en etkili şekilde gerçekleştireceğiz. Hizmetin odağında vatandaşlarımız olacak. Bütçenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte yeni hedeflere ilerlemeye devam edeceğiz.’’