Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Ticaret Borsası’nın bugün yapılan seçiminde (İTB) 2026-2030 döneminin Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer seçildi. Yapılan oylamada 53 meclis üyesinden 36’sının oyunu alan Tuncer, eski Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ü geride bıraktı. Kocagöz 16 oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı. İzmir Ticaret Odası’nın 2026- 2030 yılları arasındaki dönemine Meclis Başkanlığına Bülent Uçak seçildi.

Meclis Başkan’ın seçilmesinin ardından Yeni dönemin ilk Meclis toplantısı yapıldı.

Tuncer: Işınsu Kestelli’ye teşekkür

Yeni dönemin ilk Meclis toplantısı öncesi konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, “ Seçim srüeci boyunca İzmir’in 4 bir yanında iş yerlerinde, sahada yürüttüğümüz çalışmalar tek bir cümle ile özetlenebilir: güven. Çok verimli bir seçim süreci geçirdik. O verimli emeğin sandığa yansımasını, Ticaret Odası’nın bize yüklediği sorumluğun farkında olarak karşınızdayım. Onurlu güveni bizlere uygun gören sizlere teşekkür ediyorum. Bu salonda hepinizin üzerinde çok emeği olan 17 yıl boyunca başkanlık yapan Işınsu Kestelli’ye bir kez daha teşekkür etmeyi borç biliyorum. Kestelli, Ticaret Borsası’na verdiği değerler ile ardında büyük değerler bırakmıştır. Bizler 135 yıllık tarihi bir birikim barındıran devasa çınarın gölgesindeyiz. Bu kurumu yönetmek sadece bu günü yönetmek değil, geçmiş mirasını koruyan ve yüzünü geleceğe dönmüş modernliktir. Geçmiş dönemdeki tüm başkanlarımızı, yönetim kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Tarihi Borsa Sarayı’mızın yenilenmesini en hızlı şekilde tamamlayacağız”

Eski Borsa Sarayı’nın tekrar kente kazandırılacağını söyleyen Tuncer, “Bugün Türkiye’de tarımsal ticareti yeniden okumak zorundayız. Gıda arz güvenliği, tarımsal kırılma, sadece ekip biçmek değil, veriyi yönetmek. Veriye baktığımızda Türkiye tarımsal bir ülke olmanın yarısında broşa derinliğinde potansiyeli kullanamıyoruz. Verilerimizi blok zincir ve yapay zeka ile harmanlamak zorundayız. Bu yüzden yeni dönemde Türk tarımının dijitalleşmesini İzmir’de en güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Yeni dönemde 5 ana odağımız olacak. İzmir’in, Borsamızın tarihi simgesi olan Tarihi Borsa Sarayı’mızın yenilenmesini en hızlı şekilde tamamlayacağız, kent hayatına ve borsaya yeniden kazandıracağız. Tarıma yön veren tüm projeleri sahipleniyoruz. Pamuğumuzdan, zeytin yağına kadar her ürünün gelişmesi için her ürüne ayrı strateji ile yaklaşacağız. Rekabet gücünü arttırmak için özel bir gayret göstereceğiz. 18 meslek komitemizin tamamı borsa yönetimimizin ortak aklı olacaktır. İzmir gücünü uzlaştırmadan, ortak akıldan alan bir ilçe. İzmir Ticaret Borsası kentin önemli aktörlerinden biri olacak ve projeler ile kente katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kocagöz: Bizi kıran tek şey eski başkanın seçimlere müdahale olmasıdır

Yeni dönem için Yönetim Kurulu Başkanlığına Aday olan ve seçimde kaybeden Barış Kocagöz, “Bizi kıran tek şey eski başkanın seçimlere müdahale olmasıdır. Benim 27 yıllık bu Borsa’ya emeğim var. Bu zamana kadar hiçbir eski başkanın bir taraf olduğunu görmedim. Ben sorumluluğumu bir kere yerine getirdim, bir daha getireceğimi düşünmüyorum. Ama Ömer Başkan siz bu görevi bıraktığınızda yapılanı yapmayın” dedi.

Tuncer'den Kocagöz'e cevap: Size katılmıyorum

Başkanlık yarışında rakibi Barış Kocagöz’ün seçime eski başkan müdahil oldu ifadelerine cevap veren Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, “Bir önceki dönem başkanımız burada değil. Barış Bey’in katkıları için teşekkür ediyorum. Barış Bey’in konuşmasına katılmadığım nokta var. Önceki dönem başkanı Işınsu Kestelli’nin seçimlere karıştığı konusuna katılmıyorum, ifade etmek istiyorum” diye konuştu.