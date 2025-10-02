CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda adı sıkça geçen ve savcılık tarafından “suç örgütü lideri” olmakla suçlanan Aziz İhsan Aktaş’ın 23 şirketine kayyum atandı. Şirketlerin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi.

Beşiktaş soruşturmasıyla gündeme gelmişti

Aziz İhsan Aktaş, ilk kez CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gündeme gelmişti. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dahil olmak üzere çok sayıda CHP’li belediyeye yönelik operasyonlarda “itirafçı” sıfatıyla dosyalara dâhil edilmişti.

Beşiktaş operasyonunda “suç örgütü liderliği” suçlamasıyla tutuklanan Aktaş, geçtiğimiz aylarda ev hapsiyle tahliye edilmiş, ardından hakkındaki adli kontrol şartı da kaldırılmıştı.

23 şirket TMSF’ye devredildi

Son gelişmeyle birlikte Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu 23 şirketin tamamı TMSF’ye devredildi. Böylece şirketlerin yönetimi kayyum heyetine geçti.

Soruşturma genişleyebilir

Aktaş’ın şirketlerine kayyum atanmasıyla birlikte soruşturmanın boyutunun daha da genişleyebileceği değerlendiriliyor. TMSF’nin bundan sonraki süreçte şirketlerin faaliyetlerini denetim altında yürüteceği bildirildi.