Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, resmi temaslarda bulunmak üzere Berlin’e gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Görüşmenin ana gündemini Almanya-Ermenistan ilişkileri ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecindeki son gelişmeler oluşturdu.

Paşinyan Berlin’de devlet töreniyle karşılandı

Resmi ziyaret kapsamında Almanya’ya gelen Paşinyan, başkent Berlin’de Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından ağırladı. Almanya Cumhurbaşkanlığı, ikili görüşmenin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ve bölgesel meselelerin kapsamlı şekilde ele alındığını açıkladı.

Görüşmede üç başlık öne çıktı: İkili ilişkiler, Avrupa’nın gündemi ve Güney Kafkasya barışı

Cumhurbaşkanlık ofisinin açıklamasına göre toplantıda şu konular detaylı biçimde değerlendirildi:

Almanya ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi

Avrupa’da güvenlik ve istikrarı etkileyen mevcut siyasi tablo

Ermenistan–Azerbaycan barış sürecindeki son durum

Berlin yönetiminin, Güney Kafkasya’da kalıcı barışın sağlanması için diplomatik desteğini sürdürdüğü vurgulandı.

Paşinyan bu akşam Merkel’in yerine geçen Friedrich Merz ile görüşecek

Ermenistan Başbakanı, Almanya’daki temaslarına Başbakan Friedrich Merz ile yapacağı görüşmeyle devam edecek.

İki liderin akşam saatlerinde bir araya gelmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Barış sürecinde Almanya’nın rolü genişliyor

Berlin hükümeti son dönemde Güney Kafkasya’daki normalleşme çabalarını yakından takip ediyor. Paşinyan’ın temaslarının, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakere sürecine Avrupa’nın nasıl katkı sunacağı açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.