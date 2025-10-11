Son Mühür- İzmir’in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 tarihinde hayatını kaybeden Dorukhan Büyükışık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir devam eden soruşturma sürecinin ardından mahkeme, duruşma tarihini 13 Şubat 2026 olarak belirledi.

TÜM ZANLILAR TEK DOSYADA YARGILANACAK

Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili olarak 8 emniyet mensubu “görevi ihmal” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Ancak mahkeme, cinayet şüphesiyle yargılanan beş inşaat işçisinin dosyasını bu davayla birleştirme kararı aldı. Böylece tüm zanlılar tek dosya kapsamında yargılanacak.

DURUŞMA GÜNÜ 13 ŞUBAT 2026

Birleştirilen dosyanın duruşması 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 09.30’da İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Duruşmaya, davada adı geçen tüm sanıklar ve daha önce kovuşturma aşamasına dahil edilmemiş kişiler mevcutlu olarak, yani mahkeme salonunda hazır şekilde katılacak.