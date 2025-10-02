Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kaza, Eskişehir kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Mahmudiye ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan’ın içinde bulunduğu araç, Ankara yönünden Eskişehir’e doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı.
Bir kişi hayatını kaybetti
Çarpışmanın etkisiyle otomobilin şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. Milletvekili Gürcan ile birlikte araçta bulunan basın danışmanı ve şoför yaralandı.
Gürcan’ın sağlık durumu iyi
Yaralılar ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk kontrollerde Milletvekili Ayşen Gürcan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti İl Başkanı hastaneye geldi
Kaza haberini alan AKP Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile birlikte kentin önde gelen isimleri hastaneye giderek Milletvekili Gürcan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri inceleme yaparken, savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.