İzmir’de sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve acil vakalara ulaşım süresini kısaltmak amacıyla başlatılan "fermuar sistemi" uygulaması, Fahrettin Altay Meydanı’nda sürücülere anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın koordinesinde yürütülen farkındalık çalışmasında, emniyet ve sağlık ekipleri trafiği durdurarak sürücüleri bilgilendirdi ve konuyla ilgili broşürler dağıttı. "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver" sloganıyla yürütülen projede, ambulansların trafikte takılmadan ilerlemesi hedefleniyor.

İzmir’de günde bin 100 acil vaka

İzmir genelinde toplam 130 ekibin görev yaptığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, ekiplerin her gün yaklaşık bin 100 vakaya yetişmeye çalıştığını açıkladı. Personelin ve ambulans donanımının dünya standartlarında olduğunu ifade eden Özbudak, en büyük engellerinin trafik yoğunluğu olduğunu söyledi. Özbudak, "Hastaya en kısa sürede ulaşamadıktan sonra tıbbi imkanların maalesef bir kıymeti kalmıyor" diyerek, sürücülerin desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Fermuar sistemi nasıl uygulanır?

Trafikte ambulans sesini duyan sürücülerin yapması gerekenleri anlatan Dr. Özbudak, birden fazla şeridi olan yollarda araçların sağa ve sola yanaşarak ortada bir koridor oluşturması gerektiğini belirtti. Emniyet şeridi olmayan yollarda bu yöntemin hayat kurtardığını ifade eden Özbudak, "Yol üç şeritliyse, soldakiler sola, sağdakiler sağa yanaşarak orta kısmı boşaltmalı. Ambulans geçtikten sonra peşine takılmak ise büyük bir hata ve kazalara davetiye çıkarıyor" uyarısında bulundu.

Sürücülerden farklı tepkiler

Saha uygulamasında görüşü alınan motosiklet sürücüsü Mustafa Güldubar, sistemi bildiğini ancak trafikte her zaman aynı duyarlılığı göremediklerini dile getirdi. Güldubar, "Amacımız hastanın bir an önce hastaneye ulaştırılması. Biz elimizden geldiğince yol açıyoruz ama bazen sürücüler duyarsız kalabiliyor" dedi. Ekipler, İzmir gibi trafiğin yoğun olduğu kentlerde bu sistemin alışkanlık haline gelmesi için denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini bildirdi.



