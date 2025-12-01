BYD Atto 2, firmanın Türkiye'deki sekizinci elektrikli aracı olarak bayilerde yerini alacak. Lansman 5 Kasım 2024'te gerçekleşti ve model, yıl sonuna kadar yoğun talep görüyor. Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 312 km karma menzil sunuyor.

BYD Atto 2 Teknik Özellikleri

BYD Atto 2, kompakt boyutlarıyla şehir trafiğine uyumlu bir yapı taşıyor. Uzunluğu 4.310 mm, genişliği 1.830 mm ve yüksekliği 1.675 mm olan model, 2.620 mm dingil mesafesiyle iç hacmini koruyor. Ön aksa yerleştirilen 130 kW'lık elektrik motoru, 290 Nm tork üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,9 saniyede tamamlıyor.

Batarya tarafında 45,12 kWh kapasiteli Blade Batarya kullanılıyor. Cell-to-Body mimarisi ve ısı pompası, verimliliği artırıyor. WLTP standartlarına göre karma menzil 312 km, şehir içi kullanımda ise 463 km'ye ulaşıyor. 11 kW üç fazlı AC şarj desteği standart olarak geliyor.

İç mekanda 12,8 inç dönebilir multimedya ekranı ve 8,8 inç dijital gösterge paneli öne çıkıyor. Panoramik cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı ön koltuklar ile kablosuz şarj ünitesi her donanımda mevcut. Android Auto ve Apple CarPlay uyumlu sistem, NFC kart erişimi ve sesli komut özelliklerini barındırıyor. Araç Enerji Paylaşımı teknolojisi, dış cihazlara enerji aktarımı sağlıyor.

Fiyat ve Satış Detayları

BYD Atto 2, iki donanım seviyesiyle satışa çıkıyor. Boost versiyonu 1 milyon 529 bin TL, Comfort versiyonu ise 1 milyon 629 bin TL'den başlıyor. Bu fiyatlar, lansman kampanyası kapsamında Aralık 2024 sonuna kadar geçerli kalıyor.

Model, Türkiye genelindeki tüm BYD bayilerinde bulunacak. Lansman sonrası 5 binden fazla talep toplandı ve şirket, yıl sonuna dek bu talepleri karşılamayı planlıyor. Boost seviyesinde 17 inç jantlar standartken, Comfort'ta ambiyans aydınlatma, direksiyon ısıtma ve panoramik görüş kamerası gibi ekler ekleniyor.

BYD Türkiye, hibrit ve elektrikli modellerle portföyünü güçlendiriyor. Atto 2, TANG ve SEALION 7 gibi yeni eklemelerle toplam ürün sayısını 9'a çıkarıyor. SEAL U'nun şarj edilebilir hibrit versiyonu da hibrit teknolojisini erişilebilir kılıyor.

Güvenlik ve Konfor Unsurları

BYD Atto 2, güvenlik sistemleriyle donatılıyor. Otonom acil fren sistemi, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı standart. Sürücü yorgunluk algılama, kör nokta uyarısı ve geri manevra uyarı sistemi, sürüşü destekliyor.

Konfor odaklı iç mekan, panoramik cam tavanla ferahlık katıyor. Elektrikli koltuklar ve sesli komutlar, günlük kullanımı kolaylaştırıyor. Model, "ulaşılabilir premium" konumunda yer alıyor ve şehir içi pratikliğiyle öne çıkıyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Atto 2'nin konfor ile teknolojiyi birleştirdiğini belirtiyor. Şirket, bu yıl en hızlı büyüyen marka olarak kaydediliyor. Önümüzdeki yıl yeni modellerle genişleme devam edecek.

Elektrikli araç talebi Türkiye'de artarken, BYD gibi markalar rekabeti kızıştırıyor. Atto 2, kompakt yapısıyla genç aileler ve bireysel kullanıcıları hedefliyor. Bayi ağının genişliği, erişimi artırıyor.

Pazar dinamikleri, fiyat avantajı ve menzil gibi unsurlarla şekilleniyor. BYD, Blade Batarya'nın güvenliğiyle fark yaratıyor. Satışlar, Aralık ayı itibarıyla hızlanacak. Modelin performansı, günlük ihtiyaçlara uyum sağlıyor.

Türkiye'de elektrikli araç altyapısı gelişirken, Atto 2 gibi giriş seviyesi modeller pazarı canlandırıyor. Şirketin büyüme stratejisi, hibrit seçeneklerle tamamlanıyor. Tüketiciler, donanım zenginliğini fiyat/performans dengesiyle değerlendiriyor. Lansman talebi, ilginin yüksek olduğunu gösteriyor. BYD, 2025'te daha fazla yenilik vaat ediyor.