İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuşla mücadele soruşturması, rotasını bu kez Bebek'in en çok konuşulan mekanlarından biri olan Clubhouse'a çevirdi. Gece saatlerinde düğmeye basan emniyet güçleri, sosyal kulüp olarak faaliyet gösteren işletmeye beklenmedik bir baskın yaptı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonun, bölgedeki eğlence mekanlarına yönelik denetimlerin bir halkası olduğu öne sürüldü. İşte soruşturmaya dair tüm merak edilenler...

CLUBHOUSE BASKININDA NELER OLDU?

Narkotik birimlerinin koordine ettiği operasyon yaklaşık 100 polisle yapıldı. Güvenlik çemberine alınan işletmede yapılan aramalarda, özel eğitimli 5 adet K-9 narkotik köpeği de görev yaptı.

Emniyet güçleri mekanın sadece eğlence alanlarını değil, bünyesinde barındırdığı spor salonu, restoran ve sinema-tiyatro salonlarını da kapsayan tüm bölümlerde inceleme yürüttü.

CLUBHOUSE VE BEBEK OTEL BAĞLANTISI GÜNDEMDE

Söz konusu sosyal kulübün mülkiyet yapısına dair iddialar ise soruşturmanın dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Clubhouse Bebek'in, geçtiğimiz süreçte uyuşturucu ve fuhuş operasyonları neticesinde mahkeme kararıyla mühürlenen Bebek Otel'in ortakları tarafından işletildiği öne sürülüyor. Emniyet kaynakları, bu son baskının daha önce başlatılan ve Bebek Otel'i de içine alan geniş dosya ile bağlantılı olup olmadığını inceliyor.

GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER HAKKINDA RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Mekanda emniyet güçlerinin yaptığı aramaların ardından kamuoyunda gözaltıların olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Şu ana kadar emniyet birimlerinden veya savcılıktan, ele geçirilen herhangi bir materyal ya da gözaltı sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Soruşturma dosyasının gizliliği korunurken, önümüzdeki günlerde sürecin detaylanması ve adli makamların bilgilendirme yapması bekleniyor.