Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerin ise aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi tahmin ediliyor.

Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50–70 km/s) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Güneydoğu Anadolu’da ise yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Yağışların Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50–70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

Ayrıca Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunduğundan vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

7 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu doğusu aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğitahmin ediliyor. Yağışlerın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı