ABD, İran’daki güvenlik durumuna ilişkin vatandaşlarına yönelik dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Yapılan açıklamada, ülkede artan güvenlik önlemleri, ulaşım kısıtlamaları ve iletişim sorunları nedeniyle ABD vatandaşlarının İran’dan ayrılmaları istendi.

Güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar sürüyor

Yetkililer, İran genelinde artırılmış güvenlik uygulamalarının devam ettiğini, bazı bölgelerde yol kapatmalarının yaşandığını ve toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksaklıklar meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, günlük yaşamı doğrudan etkileyen bu kısıtlamaların kısa vadede sona ermesinin beklenmediği vurgulandı.

İnternet ve iletişim erişimine sınırlama

İran hükümetinin, mobil hatlar, sabit telefonlar ve ulusal internet ağına yönelik erişim kısıtlamalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu durumun, ülkedeki yabancıların hem yakınlarıyla hem de diplomatik temsilciliklerle iletişimini zorlaştırdığı ifade edildi.

Uçuşlar iptal ediliyor, alternatif yollar öneriliyor

Açıklamada, birçok havayolu şirketinin İran’a yönelik gidiş-dönüş uçuşlarını sınırlandırdığı veya tamamen iptal ettiği bilgisi paylaşıldı. ABD makamları, vatandaşlarının güvenli olması halinde kara yoluyla Ermenistan veya Türkiye üzerinden İran’dan ayrılmayı değerlendirmelerini önerdi.

“ABD hükümetinin yardımına güvenmeyin” uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, İran’dan ayrılmak isteyen vatandaşların, bu süreçte ABD hükümetinin doğrudan yardım sağlayamayabileceğini belirterek, bireysel ve güvenli bir çıkış planı yapılması gerektiğini vurguladı.

İran’da kalanlara yönelik alınması gereken önlemler

İran’dan ayrılamayan ABD vatandaşları için şu önlemler sıralandı:

Bulundukları konutta veya güvenli bir binada emniyetli bir alan belirlemeleri

Gıda, su, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan yeterli bir stok bulundurmaları

İnternet kesintilerinin sürebileceğini dikkate alarak alternatif iletişim yöntemleri planlamaları

Güvenlik uyarıları güncellenebilir

Yetkililer, İran’daki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve güvenlik durumuna bağlı olarak uyarıların güncellenebileceğini belirtti. ABD vatandaşlarına, resmi duyuruları düzenli olarak takip etmeleri çağrısında bulunuldu.