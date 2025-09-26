21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından 20’si tutuklu 32 sanığın yargılaması devam ederken, sorumluluğun yalnızca otel yönetimiyle sınırlı kalmadığı yönünde tartışmalar büyüdü.

Savcılık bakanlık görevlileri için izin talep etti

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, faciada ihmal bulunduğu gerekçesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinin de soruşturulmasını talep etti. İlk başvuruda yalnızca 3 kontrolör için izin verilmiş, ancak savcılık bu kararın kamu zararını ve hizmet kusurunu tam anlamıyla ortaya çıkarmaya yetmeyeceğini belirterek kapsamın genişletilmesini istemişti.

Danıştay’dan kritik karar

Başvuruyu değerlendiren Danıştay 1’inci Dairesi, yeni bir karar alarak Bakanlıkta görevli 6 kişi hakkında daha soruşturma izni verdi. Böylece, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürleri Neşe Çıldık ve Şennur Aldemir Doğan, Genel Müdür Yardımcıları Bülent Çınar Çavuş ve Elçin Şimşek, Kontrolörler Kurulu Başkanvekili Levent Kırcan ile Başkontrolörler Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz hakkında soruşturma yolu açıldı.

Bakan yardımcısı ve stajyerler dışarıda kaldı

Kararda, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile olay tarihinde görev yapan iki stajyer öğrenci için soruşturma izni verilmedi. Danıştay, bazı isimler için kararı oy birliğiyle, bazıları için ise oy çokluğuyla aldı.

Yargılama süreci devam ediyor

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin ana davada otel yönetimi ve sorumlu personel hakkında yargılamalar sürerken, Danıştay’ın kararıyla Bakanlık bünyesindeki kamu görevlilerinin de soruşturma sürecine dahil edilmesi, facianın boyutlarının daha geniş bir perspektifle ele alınmasına yol açacak.