Kamuoyunda yankı uyandıran ve ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü düzenlenen operasyonun ardından adli süreçte önemli gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, bazıları hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında;

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak,

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bu fiile aracılık etmek veya yer temin etmek

suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

19 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Yapılan operasyonlarda aralarında Ali Kaya’nın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sosyal medyada tanınan bazı fenomen isimlerin de yer aldığı öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve adli kontrol talepleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklama, 2 kişi ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Ali Kaya tutuklandı, 14 kişi cezaevine gönderildi

Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda, Ali Kaya’nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol kararlarının kapsamı açıklandı

Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden;

1 kişi hakkında ev hapsi,

4 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü

uygulanmasına karar verildi. Adli kontrol talebiyle sevk edilen 2 şüpheli de yine aynı tedbirlerle serbest bırakıldı.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Yetkililer, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ve dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin yaşanabileceğini belirtti. Adli sürecin ilerleyen aşamalarında yeni kararların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.