İran’ın başkenti Tahran’da bir askeri tesis içerisinde bulunan marangoz atölyesinde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangının, elektrik kontağından kaynaklandığı belirtildi.

Yangın Kuddusi Caddesi’ndeki tesiste çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Tahran’ın Kuddusi Caddesi üzerinde yer alan askeri tesis içerisinde bulunan yaklaşık 300 metrekarelik marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre atölyenin atık bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yoğun duman oluşmasına neden oldu.

İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti

Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, akşam saat 19.00 sıralarında ihbar alındığını belirtti. Maleki, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Patlama sesi iddiası sosyal medyada gündem oldu

Yangının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, atölyeden yükselen alevler ve yoğun duman dikkat çekti. Görgü tanıkları ise yangın öncesinde bölgede şiddetli bir patlama sesi duyduklarını iddia etti. Yetkililer, patlama iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

İnceleme başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığı öğrenilirken, askeri tesis çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili gelişmelerin incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.