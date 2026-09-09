Evlilikte yalnızca aşk değil, güven ve uyum da ilişkinin gidişatını belirliyor. Burçların karakteristik özellikleri ele alındığında bazı erkek burçları uzun süreli ilişki ve evlilik konusunda dikkat çekiyor. Oğlak, Boğa, Yengeç, Başak, Balık ve Aslan erkekleri farklı yönleriyle bu listede öne çıkıyor. Kimi sorumluluğuyla güven verirken kimi romantik ve şefkatli tavrıyla ilişkiyi besliyor.

Oğlak erkeği geleceğini planlar

Oğlak erkeği evliliğe ciddi yaklaşır. Çalışkan ve disiplinli yapısıyla öne çıkar, hayatını paylaştığı kişiyle gelecek planları kurar. Maddi ve manevi güveni önemser.

En iyi anlaştığı burçlar: Boğa, Başak ve Yengeç.

Boğa erkeği sıcak bir yuva ister

Sabırlı ve anlayışlı yapısıyla bilinen Boğa erkeği ev hayatını sever. İlişkide sadakate önem verir, sevdiği kişiye karşı koruyucu davranır. Romantik sürprizlerden de vazgeçmez.

En iyi anlaştığı burçlar: Yengeç, Balık ve Oğlak.

Yengeç erkeği için aile ilk sıralardadır

Yengeç erkeğinin evlilik anlayışında aile önemli bir yer tutar. Eşine duygusal destek verir, evde birlikte zaman geçirmekten hoşlanır ve kurduğu yuvaya bağlanır.

En iyi anlaştığı burçlar: Boğa, Balık ve Akrep.

Başak erkeği düzen ve sadakat arar

Başak erkeği eş seçiminde ince eleyip sık dokur. Hayatına birini aldığında uzun vadeli düşünür. Düzenli bir ev hayatı, karşılıklı destek ve sadakat onun için ilişkinin temel parçalarıdır.

En iyi anlaştığı burçlar: Oğlak, Boğa ve Yengeç.

Balık erkeği romantizmi öne çıkarır

Balık erkeği duygusal ve empatik tavrıyla dikkat çeker. Evlilikte güçlü bir duygusal bağ arar. Sevgisini göstermekten çekinmez ve eşinin mutluluğuna önem verir.

En iyi anlaştığı burçlar: Yengeç, Boğa ve Akrep.

Aslan erkeği eşini sahiplenir

Aslan erkeği dikkat çekmeyi sevdiği kadar hayatındaki kişiye de değer verir. Eşini korur, destekler ve sevgisini açık biçimde gösterir. Doğru kişiyle kurduğu ilişkide sadakatini korur.

En iyi anlaştığı burçlar: Yay, Koç ve Terazi.

Burçlara göre karakter özellikleri kişiden kişiye değişse de bu altı burç; güven, aile hayatı, romantizm ve sadakat başlıklarında öne çıkan erkek burçları arasında gösteriliyor.