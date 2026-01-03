Son Mühür - Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde devreye alınan 15 yaş altına yönelik internet düzenlemesinin Türkiye’de de uygulanacağı açıklandı. Düzenleme kapsamında, 15 yaşından küçük çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması yapılmadan erişim sağlayamayacak.

Ay sonunu işaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik internet düzenlemesine ilişkin açıklamalarını, Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programında paylaşan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan aktardı.

Burhan, düzenlemenin detaylarını tv100 ekranlarında kamuoyuna duyurdu:

"Bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Sayın Bakan diyor ki, 'Bu konu bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Fakat bu bir internet yasağı değil bunun altını çizelim. Sosyal medya ve oyun yasağı. Biz de bu ay sonu itibariyle bunu uygulayacağız' diyerek anlattı. Bakan Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: İnternette pedofili ve LGBT içerikli sitelere erişim, çocukların ahlakını olumsuz etkiliyor. 13 yaşındaki bir çocuk, internette 55 yaşındaki biriyle konuşup oyun oynayabiliyor; karşısındaki kişinin yaşını bilmiyor.''

Kimlik doğrulaması olmadan giremeyecekler

''15 yaş altındaki çocuklar, sosyal medya ve oyun platformlarına kimlik doğrulaması olmadan giremeyecek. Sosyal medya mecraları ve oyun platformları devlet tarafından denetlenecek. Çocukların ticari bir meta olarak kullanılmasına artık izin verilmeyecek. Çocuklar internet nedeniyle derslerinden uzaklaşıyor, bunalım ve strese giriyor. Çocuklar internette birer ticari kazanç aracı olarak kullanılıyor.''

Devlet denetimi geliyor

''Roblox'un Türkiye'de temsilcisi yoktu, yasak gündeme gelince temsilcilik açtı. Roblox'un 9,5 milyon abonesi vardı ve çocukların zihinsel gelişimini olumsuz etkiliyordu. Bu nedenle oyun ve sosyal medya platformlarına sıkı denetim getirildi.''

Çocuklar yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor

''18 yaşından önce oy kullanılamıyor, ehliyet alınamıyor; buna rağmen 12–13 yaşındaki çocuklar sosyal medya ve oyun platformlarına girebiliyor. Bu platformlarda kimlikler gizli, çocuklar zararlı ve yozlaştırıcı akımlara yönlendiriliyor. Sosyal medya ve oyunlar çocukların ders çalışmasını engelliyor ve sömürülmelerine yol açıyor. Devlet, çocukları korumak için gerekli tüm müdahaleleri yapmak zorunda."