İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, tepkiler ve protestolar da gelmeye devam ediyor. İki devletli çözüm gündemdeki yerini korurken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten İsrail'e yönelik bir uyarı açıklaması geldi. İsraillilere seslenen Miçotakis, "srailli dostlarıma söylüyorum; iki devletli çözüm ihtimalini yok eden bir yolda ısrar ederlerse, geriye kalan tüm müttefiklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya yoğun protesto!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de yoğun bir tepkiyle karşılaştı. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında birçok ülke temsilcisi Gazze’deki soykırıma karşı sessiz protesto amacıyla salonu terk etti. Temsilcilerin salonu terk etmeleri sonucunda, Netanyahu boş salona hitap etmek zorunda kaldı. Buna ek olarak; aynı dakikalarda binlerce kişi Times Meydanı'nda Netanyahu’ya tepki gösterdi, Gazze'deki soykırımı protesto etti