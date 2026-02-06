Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla sabah saatlerinde evine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ankut, yaklaşık dokuz saat süren işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltı sabah saatlerinde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre Nurullah Efe Ankut, sabah saatlerinde konutuna gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltı işleminin ardından Ankut, işlemleri yapılmak üzere İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Parti sosyal medyadan duyurdu

Halkın Kurtuluş Partisi, Ankut’un gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, Genel Başkan’ın adliyeye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Gözaltı öncesi paylaşılan video dikkat çekti

Gözaltıdan kısa süre önce paylaşılan bir videoda konuşan Nurullah Efe Ankut’un, siyasi iktidara yönelik sert ifadeler kullandığı görüldü. Söz konusu açıklamaların ardından başlatılan işlem kapsamında gözaltı kararı uygulandı.

Yaklaşık dokuz saat sonra serbest bırakıldı

Nurullah Efe Ankut, emniyet ve savcılıkta tamamlanan işlemlerinin ardından saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı. Serbest bırakılma kararının ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmadığı öğrenildi.

HKP’den “hukuksuzluk” açıklaması

Halkın Kurtuluş Partisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltı işleminin hukuksuz olduğu savunuldu. Açıklamada, Ankut’un adliye önünde partililerle bir araya geldiği ve burada basın açıklaması yapıldığı belirtildi.

“Mücadelemizi engelleyemeyecekler” mesajı

Parti açıklamasında, yargının muhalif kesimleri baskı altına almak amacıyla kullanıldığı öne sürülerek, Halkın Kurtuluş Partisi’nin ve Genel Başkan Nurullah Efe Ankut’un siyasi mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı.