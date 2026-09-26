Yumurta üretiminde ülke genelinde en büyük paya sahip olan Afyonkarahisar, Türkiye'de üretilen yumurtaların yüzde 25'i kadarını Avrupa standartlarında üreterek Dünya yumurta piyasasında söz sahibi olarak yerini koruyor.

Sektörde arz fazlası ihracatla aşılmaya çalışılacak

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yumurtacılar Meslek Komitesi Üyesi Mehmet Kumartaşlı da şehirde üretimin durmadan devam ettiğini belirterek "Türkiye'de yumurta üreticilerin başlıca sorunları arasında arz fazlası gelmekte.

Malumunuz olmak üzere ülke genelinde bir kuş gribi vakası yaşandı. Bu süreçte kapasite artışları her zamanki gibi oldu. Bazı bölgeler bu durumdan pozitif bazı bölgeler ise negatif etkilendi. Bundan dolayı bir üretim fazlamız var. Bunu da önümüzdeki günlerde inşallah ihracat ile sektör çözmeye çalışacak" dedi.

Yumurta sektöründe hammadde sıkıntısı

Kumartaşlı en büyük sıkıntılarından birisinin hammadde tedariği olduğundan bahsederek

“Bilindiği gibi ihracata dayalı bir üretim yaptığımız için buna paralele olarak ithalat ihtiyacımızda doğuyor. Arpa ve buğday ile birlikte özellikle soya fasulyesinde dışa bağımlıyız.

Bu önümüzdeki günlerde inşallah geçen yıl olduğu gibi devlet büyüklerimizin desteği ile Tahıl Koridorundaki olumlu gelişmelerin sektörü rahatlatacağı kanaatindeyim.

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisi'nin süspansiyonlu mısır desteği yumurtacılara her daim nefes olmaya devam etmekte. Bunun da devam etmesi noktasında gerekli girişimleri bekliyoruz” diye konuştu.

Gübre ve YEKDEM desteği talebi

Açıklamalarında ayrıca sektörün en büyük sorunlarından birisi haline gelen gübre ve YEKDEM konusuna da değinen Kumartaşlı, "Gübre konusunda da gerekli yapılanmaların yapılmasını bekliyoruz. Bilindiği üzere atık olarak değerlendiriliyor yani gübre ilk çıktığı gibi tarlalar için değerlendirilemiyor. Bunu aşabilmemizin tek yolu ise biogaz tesisleri görünüyor. Ancak bu tesislerinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) olarak görünüyor. Ancak burada da destekli elektrik alım fiyatı düştüğünden dolayı YEKDEM olmayan firmaların kapanması ya da kapasitelerini düşürmesinden dolayı açıkta kalan bir gübre miktarı oluşturmakta. Bu konunun çözümü içinde gerekli desteği bekliyoruz" diye ekledi.