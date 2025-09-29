Antalya'nın Aksu ilçesinde, geçen yıl CHP’den Belediye Başkanı seçilen İsa Yıldırım, partisinden istifa etmişti. Yıldırım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla CHP’den ayrıldığını duyurmuştu.

CHP’li meclis üyeleri de partilerinden ayrıldı

Yıldırım’ın istifasının ardından, Aksu Belediye Meclisi’nde görev yapan 6 CHP’li meclis üyesi de partilerinden ayrıldıklarını açıkladı. İstifa eden meclis üyeleri Mehmet Alptekin, Harun Hor, Mehmet Altay, Hüseyin Yılmaz, Yaşar Karakartal ve Mustafa Ceylan oldu.

Yıldırım’dan açıklama: “Bağımsız yolumuza devam edeceğiz”

İsa Yıldırım, istifaların ardından yaptığı paylaşımda, meclis üyeleriyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları da paylaştı. Yıldırım açıklamasında, “Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak ‘Bağımsız Belediye Başkanı’ olarak görevimize devam edeceğiz. Meclis üyelerimiz de kişisel bir tercih değil, Aksu’nun yararını gözeten bir duruş sergileyerek bizimle bağımsız olarak çalışmayı tercih etti. Bizim için koltuklar, makamlar veya rozetler değil, Aksu’nun geleceği önceliklidir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Hiçbir siyasi hesap veya kişisel menfaat gözetmeden, sadece halka hizmet için yolumuza bağımsız olarak devam edeceğiz ve Aksu’nun çıkarlarını siyaset üstü bir anlayışla savunmayı sürdüreceğiz.”

Mecliste yeni dağılım

İstifaların ardından Aksu Belediye Meclisi’nde sandalye dağılımı şu şekilde oluştu: CHP 11, Bağımsız 6, AK Parti 4, MHP 4.