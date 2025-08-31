Yozgat il merkezine bağlı Fakıbeyli ve Topçu köylerinde meydana gelen iki ayrı yangında yüzlerce dönüm arazi kül oldu. Yangınlarda yaklaşık 500 dönüm otluk alan ve 50 dönüm ormanlık alan zarar görürken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

İlk yangın, Fakıbeyli köyü kırsalında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş otluk alanı etkisi altına aldı ve ardından çevredeki ağaçlık bölgelere sıçradı. Yangına Yozgat Belediyesi’ne bağlı 3 itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, 500 dönüm otluk alan ve 50 dönüm ağaçlık alan yangından etkilendi.

Fakıbeyli'deki yangının ardından bu kez Topçu Köyü’nde yangın paniği yaşandı. Köy içi mevkisinde çıkan anız yangını, evlere yakın bir noktada başladı. Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

Her iki yangınla ilgili inceleme başlatılırken, çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yangınlar, kurak hava ve dikkatsizliğin yol açabileceği felaketlere karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.