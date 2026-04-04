Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşları ve ABD’li yetkililerle kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran ve Mısır ile temas

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Abbas Arakçi ve Bedir Abdulati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgede devam eden çatışmaların seyri ve gerilimin azaltılmasına yönelik adımlar ele alındı.

ABD’li yetkililerle de görüşüldü

Fidan’ın temasları yalnızca bölge ülkeleriyle sınırlı kalmadı. ABD’li yetkililerle yapılan görüşmelerde de savaşın durdurulmasına yönelik diplomatik çabalar gündeme geldi.

“Ateşkes ve diplomasi” vurgusu

Görüşmelerde, taraflar arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması ve diplomatik kanalların güçlendirilmesi konularının öne çıktığı belirtildi. Türkiye’nin, krizin çözümü için arabuluculuk ve diyalog çağrılarını sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye’den çözüm odaklı yaklaşım

Ankara’nın, bölgesel istikrarın sağlanması için aktif diplomasi yürüttüğü ve taraflar arasında iletişimin korunmasına önem verdiği vurgulandı.

Uzmanlar, Türkiye’nin bu süreçte oynadığı rolün, olası müzakere zeminlerinin oluşmasında etkili olabileceğini değerlendiriyor.

