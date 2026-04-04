Donald Trump, İran ile yaşanan askeri gerilim sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, ABD savaş uçaklarının düşürülmesine rağmen diplomatik sürecin etkilenmeyeceğini savundu.

“Bu bir savaş” vurgusu

ABD Başkanı, NBC’ye telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’ye ait savaş uçaklarını düşürmesinin müzakereleri sekteye uğratmayacağını belirtti. Trump, “Bu durum görüşmeleri etkilemez. Bu bir savaş ve biz savaş halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Arama-kurtarma detaylarına girmedi

Trump, düşürülen uçakların mürettebatına yönelik yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin ayrıntı paylaşmaktan kaçındı. Konuya dair operasyonel bilgilerin açıklanmadığı görüldü.

“Operasyon yoğun ve hassas”

İran’a yönelik askeri hamleleri değerlendiren Trump, yürütülen operasyonların “yoğun ve hassas” olduğunu ifade etti. ABD’nin bölgedeki askeri faaliyetlerinin planlı şekilde sürdüğünü vurguladı.

Medya eleştirisi dikkat çekti

Trump, olayın ABD basınında ele alınış biçiminden duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ima eden Trump, bu durumdan hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Diplomasi kapısı açık

Trump’ın açıklamaları, sahadaki askeri gelişmelere rağmen diplomatik temas ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını ortaya koydu. Ancak “savaş” vurgusu, gerilimin yüksek seviyede sürdüğüne işaret ediyor.