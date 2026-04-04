İsveç makamları, Baltık Denizi’nde çevre kirliliğine yol açtığı değerlendirilen bir petrol tankeriyle ilgili harekete geçti. Yetkililer, Rusya’nın “gölge filosu” ile bağlantılı olabileceği öne sürülen gemiye el konulduğunu açıkladı.

12 kilometrelik petrol sızıntısı tespit edildi

SVT’nin haberine göre, İsveç Sahil Güvenliği’ne ait bir keşif uçağı, Gotland Adası’nın doğusunda yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir petrol sızıntısı belirledi.

Denizde yayılan petrolün çevresel risk oluşturduğu ifade edilirken, sızıntının kaynağına yönelik inceleme başlatıldı.

“Flora 1” tankeri şüpheli bulundu

Yapılan incelemelerde, sızıntının kaynağı olabileceği değerlendirilen “Flora 1” adlı tanker tespit edildi. İsveç Sahil Güvenlik ekipleri, polisle birlikte operasyon düzenleyerek gemiye el koydu.

Geminin Avrupa Birliği yaptırım listesinde yer aldığı ve teknik özelliklerinin daha önce şüphe uyandıran tankerlerle benzerlik gösterdiği belirtildi.

Bayrak ve sahiplik bilgileri belirsiz

Tankerin Sierra Leone bayrağı taşıdığı ancak gerçek sahipliğinin net olmadığı bildirildi. Bu durumun, Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı öne sürülen “gölge filo” iddialarını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Çevre suçu kapsamında soruşturma başlatıldı

Yetkililer, petrol sızıntısı nedeniyle çevre suçu şüphesiyle resmi soruşturma başlattı. Şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmazken, gemi mürettebatından bir kişinin ifadesine başvurulacağı açıklandı.

Deniz kirliliği kontrol altında

İlk tespitlere göre denize en az 2 bin litre petrol yayıldığı belirtildi. Yetkililer, sızıntının şu aşamada kıyı şeridine ulaşma riski taşımadığını ancak durumun yakından takip edildiğini vurguladı.

“Gölge filo” tartışması yeniden gündemde

Avrupa ülkeleri, Rusya’yı Ukrayna savaşı sonrası uygulanan yaptırımları delmek amacıyla eski ve denetimsiz tankerlerden oluşan bir “gölge filo” kullanmakla suçluyor.

Son olayın, bu iddiaları yeniden gündeme taşıdığı ve AB’nin denetimlerini artırabileceği değerlendiriliyor.