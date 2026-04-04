ABD basını, İran semalarında yürütülen arama-kurtarma faaliyetleri sırasında ABD’ye ait askeri helikopterlerin hedef alındığını öne sürdü. Gelişme, bölgede artan askeri gerilimi bir kez daha gündeme taşıdı.

NBC News: “İki Black Hawk vuruldu”

NBC News’ün ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD’ye ait UH-60 Black Hawk tipi iki helikopter görev sırasında isabet aldı.

Helikopterlerin, daha önce düşürüldüğü iddia edilen F-15E tipi uçağın pilotlarını bulmak amacıyla bölgede arama-kurtarma operasyonu yürüttüğü belirtildi.

Pilotlar için yürütülen operasyon risk altında

Haberde, helikopterlerin söz konusu görev kapsamında İran hava sahasında aktif olduğu ve bu sırada saldırıya uğradığı ifade edildi. Bu durumun, arama-kurtarma çalışmalarını da doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

“Personelin durumu iyi” bilgisi

Yetkililer, helikopterlerde bulunan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı. Ancak araçların ne ölçüde hasar aldığı ve operasyonun hangi noktada gerçekleştiğine dair detay paylaşılmadı.

Detaylar belirsizliğini koruyor

Olayın tam olarak nerede yaşandığı, saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği ve helikopterlerde oluşan hasarın boyutuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

ABD makamlarından konuya dair kapsamlı bir değerlendirme bekleniyor.