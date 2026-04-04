Suriye’nin güneyinde yer alan Kuneytra bölgesinde, İsrail ordusuna ait bir tankın açtığı ateş sonucu bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.
Sivil araç hedef alındı
Suriye basınında yer alan bilgilere göre, İsrail kontrolündeki Golan Tepeleri sınır hattına yakın bir noktada, seyir halindeki sivil bir araç tank ateşiyle vuruldu. Saldırının, Kuneytra’nın güney kırsalında gerçekleştiği ifade edildi.
Genç sürücü hayatını kaybetti
Olayın, El-Rafid Belediyesi’ne bağlı El-Zarura çiftliği yakınlarında meydana geldiği aktarıldı. Araçta bulunan ve direksiyon başındaki Suriyeli genç, saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Bölgedeki gerilim sürüyor
Sınır hattında yaşanan bu tür olaylar, İsrail ile Suriye arasındaki hassas dengeleri yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, özellikle Golan Tepeleri çevresinde yaşanan gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.
İnceleme başlatıldı
Olayın ardından yerel kaynaklar, saldırının detaylarına ilişkin inceleme başlatıldığını aktardı. Saldırının nedenine ve koşullarına dair net bilgilerin ilerleyen süreçte ortaya çıkması bekleniyor.