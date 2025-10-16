Son Mühür- Programda bölgesel güç dengelerini yorumlayan Ayalon, Türkiye’nin hem Orta Doğu hem de Avrupa çevresindeki diplomatik etkinliğini “tarihsel ölçekte dikkat çekici” olarak tanımladı.

“Türklerin izlerini Balkanlardan Kafkasya’ya, Afrika’dan Doğu Akdeniz’e kadar görebiliyoruz. Osmanlı döneminden bu yana Ankara’nın jeopolitik etkisi hiç bu kadar geniş olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

“Rakipleri zayıflarken Türkiye yükseliyor”

Ayalon, küresel rekabetin zayıfladığı bir dönemde Türkiye’nin stratejik avantaj elde ettiğini belirterek,

“Rakipleri zayıflamaya devam ederken onlar kontrolsüz şekilde güçleniyorlar.” dedi. Bu sözler, İsrail kamuoyunda Türkiye’nin Gazze, Kızıldeniz ve Akdeniz politikaları üzerinden artan nüfuzuna dikkat çeken yorumlarla da desteklendi.

Diplomatik arka plan

2002–2006 yılları arasında İsrail’in ABD Büyükelçiliği görevini yürüten ve ardından Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapan Danny Ayalon, diplomasi çevrelerinde Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun süredir yakından izleyen isimlerden biri olarak biliniyor.

Ayalon’un söz konusu değerlendirmesi, Ortadoğu’da artan gerilim ve Türkiye’nin bölgesel diplomasideki aktif rolünün tartışıldığı bir döneme denk geldi.