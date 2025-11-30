Elektrik iletim hatlarında yer alan kırmızı, beyaz ve turuncu renkteki küreler, ilk bakışta dekoratif bir unsur gibi görünse de aslında hayati bir güvenlik mekanizmasını temsil ediyor. İnce yapılı tellerin, özellikle alçak irtifada uçan hava araçları tarafından fark edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan bu toplar, görüş mesafesinin düştüğü durumlarda dahi kabloların konumunu belirgin hale getiriyor.

Pilotlar için kritik bir uyarı sistemi

Uzmanlar, ikaz kürelerinin asıl amacının pilotları uyarmak olduğunu ifade ediyor. Uçuş sırasında çıplak gözle görülmesi zor olan elektrik telleri, renkli küreler sayesinde uzaktan fark edilebiliyor. Bu nedenle havaalanı çevreleri, helikopter güzergâhları, askeri bölgeler ve su yolları üzerinde bulunan iletim hatlarında bu kürelere sıkça rastlanıyor. Pilotun dikkatini çeken yüksek kontrastlı renkler, çarpışma riskini en aza indiriyor.

Neden kırmızı ve beyaz renkleri kullanılıyor

İkaz kürelerinde kırmızı, beyaz ve turuncu tonlarının tercih edilmesinin nedeni, her türlü hava koşulunda maksimum görünürlük sağlaması. Bu renkler, özellikle sisli havalarda ve düşük görüş mesafesinde bile belirginliği artırarak güvenliği destekliyor.

Kara trafiğine de uyarı niteliği taşıyor

Bu küreler yalnızca hava trafiği için değil, kara trafiği ve bölge sakinleri için de önemli bir işaret işlevi görüyor. Elektrik hatlarının yerini daha kolay fark edilmesini sağlayarak güvenliği artırıyor ve olası tehlikelerin önüne geçiyor.

Alçak uçuş bölgelerinde zorunlu hale getiriliyor

İkaz küreleri, alçak uçuşun yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olarak kullanılıyor. Havaalanı çevreleri, helikopter iniş-kalkış alanları, askeri üsler ve su yolları üzerinde bu uygulama standart hale gelmiş durumda. Teller üzerine cıvatalı kelepçelerle kolayca sabitlenebilen küreler, montaj avantajı sayesinde de tercih ediliyor.

Elektrik hatlarındaki renkli küreler, basit bir işaretten öte, hem hava hem kara trafiğinde güvenliği artıran stratejik bir uyarı sistemi olarak görev yapıyor. Görünürlüğü artıran bu yapılar sayesinde olası çarpışmalar engelleniyor ve kritik bölgelerde güvenlik üst seviyeye taşınıyor.