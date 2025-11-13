Gaziantep'te etkili olan şiddetli yağış sırasında, seyir halindeki bir tramvayın üzerine yıldırım düştü. Öğle saatlerinde Pancarlı Mahallesi'nden geçen Burç-Adliye tramvay hattında meydana gelen bu olay, seferlerin kısa süreliğine durmasına neden oldu. Olayın ardından tramvaydaki yolcular güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Güvenlik sistemi sayesinde can kaybı yaşanmadı

Olay yerine sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesi ve tramvayın hattan çekilme işlemleriyle birlikte seferler yeniden başladı. Konuyla ilgili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden detaylı bir bilgilendirme yaptı.

Başkan Şahin, açıklamasında, seyir halindeki tramvaya yıldırım isabet ettiğini doğrularken, can kaybı veya yaralanma olmamasının nedenini açıkladı: “Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır.”

Seferler kısa süreli gecikmeyle devam etti

Güvenlik prosedürleri kapsamında, yıldırım isabetinin ardından teknik kontrollerin yapılması gerektiği için seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandığını belirten Şahin, “Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir,” ifadelerini kullandı.