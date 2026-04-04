Son Mühür - Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı yönlü etkiledi. Sektör kaynaklarına göre motorine, pazar gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 7 lira 65 kuruşluk zam yapılması bekleniyor.

Akaryakıtta fiyatlar tavan yaptı

Beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması öngörülüyor. Salı günü yapılan 2 lira 52 kuruşluk artışla 80 TL sınırını aşan motorinin litre fiyatının, yeni zamla birlikte İstanbul’da 85 TL’nin üzerine çıkması bekleniyor. Zam sonrası fiyatlar nasıl olacak? Yeni fiyatların İstanbul’da 85,12 TL, Ankara’da 86,25 TL ve İzmir’de 86,52 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. Söz konusu artışın doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade ediliyor.