Son Mühür - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi

Üç günlük gözaltı süresinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Yaklaşık 14 saat süren işlemlerin ardından Bozbey, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Bozbey’in eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşi Ertan Bozbey’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.