Yarışmanın ikinci gününde mutfağa giren Özlem Dışbakan, hazırladığı yemeklerin yanı sıra masadaki tavırları ve rakipleriyle girdiği diyaloglarla da programın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle mutfaktaki iddiasını her fırsatta dile getiren yarışmacı, hem el lezzetine hem de sunumlarına güvendiğini belirtti. İzleyiciler ise ekran başındaki performansının ardından Özlem Dışbakan'ın hayatına dair detayları araştırmaya başladı.

Özlem Dışbakan Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bu haftaki dikkat çeken isimlerinden Özlem Dışbakan, 35 yaşında ve iki çocuk annesidir. Aslen Tokatlı olan yarışmacı, köklerine bağlı bir profil çizdi ve yarışmada yöresel lezzetlere olan hakimiyetiyle de beklenti oluşturdu. Yaşamını ailesiyle birlikte sürdüren Özlem Hanım, mutfakta vakit geçirmeyi bir tutku olarak tanımlıyor.

Özlem Dışbakan'ın kişisel ilgi alanları arasında yemek yaparken şarkı söylemek ve doğada vakit geçirmek yer alıyor. Pozitif ve enerjik yapısıyla dikkat çeken yarışmacı, mutfaktaki stresli anlarda bile şarkı söyleyerek motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştı. Bu özelliğiyle hem rakiplerinin hem de sunucu Zuhal Topal'ın ilgisini kazandı.

Özlem Dışbakan Ne İş Yapıyor?

Yarışmada sergilediği performansla adından söz ettiren Özlem Dışbakan'ın mesleki kariyeri hakkında izleyiciler sıkça arama yaptı. Programda ağırlıklı olarak ev hanımlığı ve annelik yönüyle ön plana çıkan Özlem Hanım, mutfaktaki tecrübesini profesyonel bir bakış açısıyla yarışmaya yansıttı. Günlük hayatında yemek yapmayı bir görevden ziyade keyifli bir aktivite olarak gördüğünü ifade etti.

Yarışmadaki Hedefi ve Rakipleri

Özlem Dışbakan, Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasına katılma amacını net bir şekilde ortaya koydu. Büyük ödül olan 200 bin TL'yi kazanması durumunda, bu parayı ev almak için kullanacağını belirtti. Bu hedefi doğrultusunda menüsünü büyük bir titizlikle hazırlayan yarışmacı, puanlama sırasında rakiplerinden yüksek puanlar alarak haftanın finaline avantajlı girmeyi amaçladı.

Bu hafta Özlem Dışbakan ile birlikte büyük ödül için mücadele eden diğer yarışmacılar ise şunlar:

1. Gün: Yasemin Yıldız

2. Gün: Özlem Dışbakan

3. Gün: Yusuf Küçükgülmez

4. Gün: Korhan Yılmaz

5. Gün: Biray San