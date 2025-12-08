Ancak, konser tarihine kısa bir süre kala organizasyonun akıbeti hakkında soru işaretleri oluştu. Sosyal medyada konserin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair aramalar hız kazandı. Özellikle bilet alan veya konsere gitmeyi planlayan dinleyiciler, resmi kaynaklardan gelecek açıklamaları bekliyor. Konuyla ilgili beklenen açıklama ise doğrudan sanatçı cephesinden geldi.

Blok3 13 Aralık Erzurum Konseri İptal mi Edildi?

Hayranları tarafından merakla beklenen 13 Aralık Erzurum Fuar Merkezi konseri için ne yazık ki iptal kararı alındı. Blok3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın, yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle önümüzdeki günlerdeki konser programını gerçekleştiremeyeceğini duyurdu.

Bu karar doğrultusunda, sanatçının 13 Aralık'ta Erzurum'da vereceği konser de iptal edilen etkinlikler listesinde yer aldı. Organizasyon yetkilileri veya bilet satış platformları üzerinden bilet iade süreçleriyle ilgili detayların takip edilmesi öneriliyor. Sanatçının sağlık durumu elverdiğinde konser takvimini yeniden düzenlemesi bekleniyor.

Blok3 Kimdir?

Gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, Türk rap müziğinin son yıllarda parlayan isimleri arasında yer aldı. Kendine has tarzı ve sözleriyle kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Özellikle dijital müzik platformlarında yayınladığı şarkılarla milyonlarca dinlenme sayısına erişti ve müzik listelerinde üst sıralarda kendine yer buldu.

Kocaeli Gebze doğumlu olan genç rapçi, sokak kültürünü yansıtan şarkılarıyla tanındı. "Vur", "Baybay", "Affetmem" gibi hit parçalarıyla listeleri altüst etti. Sosyal medyayı da aktif kullanan Blok3, hem şarkılarıyla hem de kendine özgü imajıyla Z kuşağının yakından takip ettiği bir figür haline geldi. Müzik kariyerine hız kesmeden devam eden isim, sağlık arası sonrası çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Konser İptalinin Gerekçesi Nedir?

Blok3'ün Erzurum konserinin iptal edilmesinin temel nedeni, sanatçının yaşadığı sağlık problemleri olarak açıklandı. Yoğun konser maratonu ve stüdyo çalışmaları sırasında rahatsızlanan sanatçı, doktor tavsiyesi üzerine dinlenme sürecine girdi.

Sadece Erzurum değil, sanatçının yakın tarihteki diğer bazı sahne programları da bu sağlık arası nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi veya iptal edildi. Blok3, sevenlerini üzmemek adına durumu şeffaflıkla paylaştı ve sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelerdeki yerini tekrar alacağını ifade etti.