Olumsuz hava koşulları ve beklenen buzlanma tehlikesi, öğrenci ve velileri harekete geçirdi. Özellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, 9 Aralık Salı günü eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Gözler, tatil kararı için yetkili merci olan Ardahan Valiliği'ne çevrildi.

9 Aralık Salı Ardahan'da Okullar Tatil mi?

Meteorolojiden gelen kar ve buzlanma uyarılarının ardından, Ardahan merkez ve ilçelerinde (Çıldır, Damal, Göle, Hanak, Posof) yaşayan öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Ardahan'da yarın okullar tatil mi?" sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer aldı.

Mevcut durumda, okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir karar çıkmadı. Kar yağışı uyarısı yapılmasına rağmen, tatil kararı anlık hava durumu ve yol şartlarına göre belirleniyor. Şu an için eğitim ve öğretimin normal seyrinde devam edeceği, aksi bir durum olmadığı sürece okulların açık olacağı görülüyor.

Ardahan Valiliği Son Dakika Açıklaması

Kar tatili kararları, il genelindeki hava koşullarının eğitimi aksatacak boyuta ulaşması durumunda Valilik tarafından alınıyor. Ardahan Valiliği'nden 9 Aralık Salı günü için herhangi bir tatil açıklaması yapılmadı.

Valilikten son dakika bir açıklama gelmediği sürece, 9 Aralık tarihinde Ardahan genelindeki tüm okullarda eğitim devam edecek. Velilerin ve öğrencilerin resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Eğer gece saatlerinde hava koşulları sertleşirse, Valilik sabah saatlerinde yeni bir değerlendirme yapabilir.

Bölgede Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji raporlarına göre Ardahan ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, asıl tehlikeyi buzlanma ve don olayları oluşturuyor.

Yetkililer, sabah saatlerinde okula gidecek öğrencileri ve trafiğe çıkacak sürücüleri sis ve pus hadisesine karşı uyardı. Görüş mesafesindeki azalma ve yollardaki gizli buzlanma riskine karşı tedbirli olunması istendi.