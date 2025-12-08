Özellikle küçük banknotların ATM kasetlerinde yer kaplaması ve hızlı tükenmesi sorunu, bankaları daha yüksek limitler belirlemeye ve dijital kanalları teşvik etmeye yöneltti. Birçok banka, kartlı işlem limitlerinin yanı sıra QR (karekod) teknolojisiyle yapılan çekimlerde ek limitler tanımlayarak toplam çekilebilir tutarı artırdı.

ATM Günlük Para Çekme Limitleri Ne Kadar Oldu?

2026 yılı itibarıyla standart banka müşterileri için günlük ücretsiz para çekme limitleri ortalama 10.000 TL ile 20.000 TL arasında değişiyor. Bazı dijital bankacılık kanallarında ve özel müşteri segmentlerinde bu tutar 50.000 TL hatta 60.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Limitlerin belirlenmesinde bankanın ATM ağı kapasitesi ve müşteri profili etkili rol oynuyor.

Standart limitin üzerinde para çekmek isteyen müşteriler ise belirli bir komisyon ödeyerek günlük limitlerini esnetebiliyor. Ancak bankalar, nakit akışını yönetebilmek adına genellikle "limit üstü" çekimlere de bir tavan sınır (örneğin günlük 50.000 TL gibi) koyuyor.

Bankaların 2026 Güncel Para Çekme Limitleri

Aşağıdaki veriler, bankaların bireysel müşterileri için belirlediği standart günlük ücretsiz çekim limitlerini yansıtır. Müşteri statüsüne (Özel, Platin vb.) göre bu rakamlar farklılık gösterebilir.

Ziraat Bankası: Günlük 10.000 TL + 7.500 TL (QR)

Vakıfbank: Günlük 20.000 TL + 5.000 TL (QR)

Halkbank: Günlük 10.000 TL + 7.500 TL (QR)

İş Bankası: Günlük 20.000 TL

Garanti BBVA: Günlük 15.000 TL

Yapı Kredi: Günlük 10.000 TL

Akbank: Günlük 10.000 TL

QNB Finansbank: Günlük 10.000 TL

Enpara.com: Günlük 50.000 - 60.000 TL (Değişkenlik gösterebilir)

Kuveyt Türk: Günlük 10.000 TL - 20.000 TL

TEB: Günlük 10.000 TL

QR Kod ile Para Çekme Avantajı Nedir?

Bankalar, fiziksel kart kullanımını azaltmak ve işlem hızını artırmak için QR (Karekod) ile para çekme yöntemini teşvik ediyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, kartlı işlem limitinden bağımsız veya ona ek olarak ayrı bir limit sunmasıdır.

Örneğin, kartınızla ATM'den günlük 10.000 TL çektikten sonra limitiniz dolsa bile, mobil uygulama üzerinden QR kod ile giriş yaparak ek olarak 5.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen tutarlarda nakit çekimi yapabilirsiniz. Bu sayede toplam günlük çekim limitiniz, sadece kartla işlem yapmaya kıyasla daha yüksek bir seviyeye ulaşır. 2026 yılında birçok bankanın QR limitlerini daha da esnetmesi bekleniyor.