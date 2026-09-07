Yemekteyiz Nurhan kimdir, aslen nereli ve menüsünde neler var soruları gündüz kuşağı takipçilerinin internet aramalarında üst sıralara tırmandı. Malatya mutfağını temsil eden menü, masadaki diğer yarışmacıların sert eleştirileriyle tansiyonu ilk günden yükseltti.

Mutfakta kıyasıya rekabet başladı. İlk gün masasında yaşanan menü polemiği ekran başındakileri kilitledi.

Yemekteyiz Nurhan Yavuz kimdir ve aslen nereli?

Yemekteyiz Nurhan Yavuz, TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 7 Eylül haftasında ilk gün yarışan Malatyalı ev hanımı olarak biliniyor. Yılların getirdiği mutfak deneyimini ekrana taşıyan yarışmacı, geleneksel tarifleri modern sunumlarla birleştirme iddiasıyla yola çıktı.

Masadaki açık sözlü tavırlarıyla beğeni toplayan Yavuz, özellikle memleketinin köklü sofra kültürünü savunurken rakipleriyle sık sık karşı karşıya geldi. Şef Erken Bey ile Semra Gündüz arasındaki sert tartışmaların gölgesinde kalan Nurhan Hanım, el lezzetine duyduğu güveni puanlama anına kadar korudu.

Nurhan Yavuz'un yarışma menüsünde neler var?

Nurhan Yavuz'un 75 bin liralık büyük ödül yolunda sunduğu yarışma menüsü, Malatya yöresinin simge yemeklerinden meydana geliyor. Rakipleri listenin el oyalayıcı olmadığını iddia ederek puan kırmaya çalışsa da masaya geleneksel tatlar damga vurdu.

Menü Kategorisi Hazırlanan Yemek Yöresel Özelliği Başlangıç Kiraz yaprağından ayran sarması Malatya mutfağına özel sarma Ara Sıcak Haşlama içli köfte Taş değirmen bulguruyla harman Ana Yemek Keşkek yatağında kuzu kol Fırınlanmış et ve buğday ezmesi Salata Nar ekşili yeşil salata Mevsim yeşillikleri Tatlı El açması cevizli baklava İnce kıyım ceviz içiyle şerbetli tat

Masada tansiyon yükseldi. Rakiplerinden gelen zayıf menü suçlamalarına karşı tabaklarının zorluğunu savunan Yavuz, özellikle el açması baklavasıyla jüriden tam not almayı hedefledi.

İlk gün puanlamasında neler yaşandı?

Haftanın ilk puanlama turunda rakipler tabakları porsiyon ve pişme derecesi üzerinden kıyasıya eleştirdi. Zuhal Topal'ın tadımları sırasında sakin kalmaya çalışan Nurhan Hanım, cuma günkü büyük finale avantajlı girmek için puan tablosundaki yerini korumaya çalıştı.

Büyük yarış sürüyor. Haftanın tüm güncel puan durumları ve yarışmacı profilleri tv8.com.tr üzerinden izleyicilerle buluşuyor.