Son Mühür / Osman Günden - Dikili Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan milli sporcu Yılmaz Acar, vücut geliştirme dünyasında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Podyuma çıktığı her organizasyondan dereceyle dönen başarılı sporcu, son olarak İstanbul’da düzenlenen dev şampiyonada kariyerinin en parlak zaferlerinden birine imza attı.

26-28 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Avrupa ve Balkan Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri’ne katılan Acar, -80 kg kategorisinde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına yerleşti. Hem Türkiye hem de Balkan Şampiyonluğu kupasını müzesine götüren milli sporcu, organizasyonun en prestijli ödülü olan ve tüm sıkletlerin birincilerinin yarıştığı kategoride "Şampiyonlar Şampiyonu" (Overall) unvanını kazanarak yeteneğini tescilledi.

Şampiyon personeli makamında kabul eden Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Zabıta Müdürü Bülent Dalfesoğlu ile birlikte Yılmaz Acar’ın sevincine ortak oldu. Dikili’nin adını uluslararası arenada duyuran Acar ile gurur duyduklarını belirten Başkan Kırgöz, sporcunun azminin herkese örnek olduğunu vurguladı. Kendi sıkletindeki başarısını genel klasman şampiyonluğuyla taçlandıran personeline teşekkür eden Kırgöz, İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda milli formayı terletecek olan Acar’a başarı dileklerini iletti.