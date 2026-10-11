Tokat şebeke suyu numune sonuçları için nefesler tutulurken sağlık ekiplerince kentin farklı mahallelerinden toplanan su örnekleri jet hızıyla Ankara'ya sevk edildi. Salgının kaynağına dair şüpheler doğrudan çeşme sularına odaklandı. Alarm zilleri çalıyor.

Valilik koordinasyonunda toplanan kriz masası hem hastanelerdeki tedavi süreçlerini hem de su depolarındaki klorlama seviyelerini mercek altına aldı. Şehirde teyakkuz hali devam ediyor.

Tokat şebeke suyu numune sonuçları açıklandı mı?

Tokat'ta içme suyu hatlarından alınan numunelerin resmi laboratuvar sonuçları henüz kesinleşmedi. Ayrıntılı mikrobiyolojik ve kimyasal inceleme için Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'na gönderilen su tahlillerinin üç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Gösterge Durum Resmi Bilgi Toplam Başvuru 2.914 kişi Acil servislere müracaat Yatan Hasta 18 çocuk Genel durumları stabil Analiz Merkezi Ankara Referans Lab Sonuçlar 3 günde çıkacak

Uzmanlar sudaki bakteri ya da virüs varlığını tespit etmek için kültür testlerini sürdürüyor. Rapor çıkana kadar çeşmelerden su içilmemesi hayati önem taşıyor.

Tokat Valiliği tarafından duyurulan acil tedbirler

Valilik makamı yayımladığı uyarı metninde tahlil sonuçları netleşene kadar şebeke suyunun içme ve yemek hazırlama işlerinde katiyen kullanılmamasını istedi. Vatandaşların günlük su ihtiyacını güvenilir ambalajlı kapalı sulardan karşılaması gerektiği açıklandı.

Çeşme suyunun sadece ev temizliği ve benzeri işlerde kullanılabileceği hatırlatıldı. Tedbir elden bırakılmıyor. Ağız ve diş temizliğinde dahi musluk suyundan uzak durulması tavsiye ediliyor.

Hastanelerdeki son durum ve çocuk servisleri

Hastanelere akın eden vatandaşların ezici bir çoğunluğu serum ve ilaç takviyesinin ardından aynı gün taburcu edildi. Son resmi verilere göre hastanede sadece 18 çocuğun gözetim altında tutulduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi.

Sağlık personeli takviye nöbetlerle süreci kontrol altında tutuyor. Kriz kontrol altında. Yetkililer fısıltı gazetesine değil yalnızca resmi bültenlere kulak verilmesini talep ediyor.