Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ekim ayının ortasına girilirken Ege Bölgesi ve İzmir genelinde hava koşulları sert şekilde değişiyor. Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Salı gününden itibaren yerini hızlı bir soğumaya bırakacak. Bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışların yanı sıra Çarşamba günü saatteki hızı 80 kilometreyi bulacak şiddetli fırtına öngörülüyor.

12 Ekim Pazartesi: Kıyı Ege’de kuvvetli sağanak alarmı

Haftanın ilk gününde Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar görülürken, özellikle Kıyı Ege şeridinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

13 Ekim Salı: İzmir’in kuzeyinde yağış şiddetleniyor, sıcaklık düşüyor

Salı gününden itibaren Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerileyeceği bölgede, yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre özellikle İzmir’in kuzey ilçelerinde ve çevre illerde yağışların yerel olarak kuvvetli geçeceği öngörülüyor.

14 Ekim Çarşamba: Kıyılarda 80 km hıza ulaşan fırtına bekleniyor

Hafta ortasında Ege Bölgesi genelinde hem kuvvetli sağanak hem de şiddetli rüzgar etkisini gösterecek. İzmir kıyıları başta olmak üzere Kıyı Ege, Muğla ve Aydın sahil şeridinde rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Meteoroloji; çatı uçması, ağaç devrilmesi ve deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkına uyarılarda bulundu.