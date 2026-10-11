Edinilen bilgilere göre olay, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın bölgedeki temasları sırasında meydana geldi.

İlçe ziyaretleri ve saha programları doğrultusunda Afşin-Göksun kara yolunda seyir halinde olan konvoyda, henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme veya kontrol kaybı sonucu kaza yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle konvoydaki araçlarda büyük hasar oluştu.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören diğer sürücülerin ve vatandaşların durumu hemen yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralılara ve araçtakilere hızlıca müdahalede bulundu. Güvenlik güçleri, olası başka kazaların önüne geçmek adına kara yolunda trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Milletvekili Zuhal Karakoç ve şoförü de yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre, kazada bir kişi hayatını kaybetti. Yaralanan dört kişinin tedavisi için müdahaleye başlandı. Yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile kendisini taşıyan makam aracının şoförünün de bulunduğu bildirildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla acil olarak çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı.