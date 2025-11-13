Son Mühür- Merdan Yanardağ'ın casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından TELE1 televizyonuna kayyum atanmış, televizyon çalışanları bu karara tepki olarak toplu istifa kararı aldıklarını duyurmuştu.

'Yapılan açıklamada 'TELE1'e 24 Ekim'de kayyum atandı. Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ akıl almaz bir suçlama ile tutuklandı. Kayyum yönetiminin ilk işi haber bültenimizi susturmak oldu. TELE1'de artık yalnızca belgeseller yayınlanıyor. Kanalın penguen medyasına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz." mesajı verilmişti.

Özgür Özel'in mesajı sonrası...



CHP lideri Özgür Özel,"TELE1’in mevcut çalışanlarıyla, muhtemelen başka bir isimle tekrar ‘yaşatılacağını’ ve CHP’nin bu konuda bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı, 'Sonuna kadar arkasında duracağız'' açıklamasının ardından beklenen adımın hayata geçmek üzere olduğu açıklandı.



TELE1 kadrosu TELE2 Haber'de...



Sosyal medyadan yapılan duyuruda 14 Kasım saat 19.28'de TELE2 Haber kanalının yayın hayatına ''Yalanlara teslim olmayın'' mesajıyla başlayacağı duyuruldu.

Kadroda,

''Murat Taylan, Evren Özalkuş, Zeynel Lüle, İnan Demirel, Burçin Atılgan, Musa Özuğurlu, Gökhan Kayış, Salim Şen, Mehmet Ali Güller, Hüsnü Mahalli, Haldun Solmaztürk, Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Namık Koçak, Hilmi Hacaloğlu, Can Ataklı, Prof. Dr. Tayfun Atay, Zafer Arapkirli, Özdemir İnce, Onnik Azinyan, Prof. Dr. Can Kakışım'' olacak.

