Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede ise aralıklı yağış görülecek. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında kalan kesimlerde yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacağı, yer yer gök gürültülü sağanakların da görülebileceği öngörülüyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege kıyılarında ise yağışların bazı noktalarda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bu durumun kısa süreli su baskınlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, ani kar erimeleriyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.
13 ile sarı kod
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olması beklenen yoğun toz taşınımı nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
- Adıyaman
- Diyarbakır
- Hakkari
- Mardin
- Şanlıurfa
- Batman
- Kilis
- Bitlis
- Gaziantep
- Kahramanmaraş
- Siirt
- Van
- Şırnak
Toz fırtınası uyarısı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz fırtınası beklenirken, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için sarı kodlu uyarı yapıldı. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi.
4 Nisan 2026 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 16°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Çok bulutlu