Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede ise aralıklı yağış görülecek. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri dışında kalan kesimlerde yağış beklenirken, yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde etkili olacağı, yer yer gök gürültülü sağanakların da görülebileceği öngörülüyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ege kıyılarında ise yağışların bazı noktalarda kuvvetli olacağı tahmin edilirken, bu durumun kısa süreli su baskınlarına yol açabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Yetkililer, ani kar erimeleriyle birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

13 ile sarı kod

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen yoğun toz taşınımı nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Diyarbakır

Hakkari

Mardin

Şanlıurfa

Batman

Kilis

Bitlis

Gaziantep

Kahramanmaraş

Siirt

Van

Şırnak Toz fırtınası uyarısı Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz fırtınası beklenirken, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak ve Kilis için sarı kodlu uyarı yapıldı. Görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği belirtildi. 4 Nisan 2026 Hava durumu MARMARA ÇANAKKALE °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. AKDENİZ ADANA °C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 19°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA °C, 15°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KONYA °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı BATI KARADENİZ BOLU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 13°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı KARS °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu MALATYA °C, 17°C Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı GAZİANTEP °C, 16°C Çok bulutlu SİİRT °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 19°C Çok bulutlu