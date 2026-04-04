Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “irtikap” suçlamasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor. Sabah saatlerinde belediye binasına gelen çok sayıda jandarma ekibi, binada arama başlattı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 28 Şubat’ta gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C. tutuklanırken, diğer 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanju Özcan kimdir?

12 Aralık 1973’te Bolu’da dünyaya gelen Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Serbest avukat olarak görev yaptıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği ve Boluspor yöneticiliği görevlerinde bulundu. Evli olan Özcan, bir çocuk babasıdır.