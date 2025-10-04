Son Mühür - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayvanlara yönelik kötü muamele ve ihmallerin toplum vicdanını derinden yaraladığını belirtti. Birlik, hayvan refahının sağlanabilmesi için yeni bir kurumsal yapılanmanın zorunlu hâle geldiğini vurguladı.

“Tüm canlıların yaşam hakkı vardır”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim’in yalnızca evcil hayvanların değil, yaban hayatının, çiftlik hayvanlarının ve nesli tükenmekte olan türlerin de hatırlandığı özel bir gün olduğu ifade edildi.

Birlik açıklamasında, UNESCO’nun Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 5. maddesi hatırlatılarak, “Bir insanın desteğine ihtiyaç duyan her hayvan, uygun beslenme ve bakımı görme hakkına sahiptir” ifadesine dikkat çekildi.

Açıklamada, hızla artan nüfus, çarpık kentleşme, doğal alanların yok edilmesi, yasa dışı avcılık ve hayvan ticaretinin birçok türü yok oluşa sürüklediği belirtilerek, “Hayvanlar yalnızca eğlence veya kazanç uğruna acı çekmemeli. Bu tablo, çağımızın vicdanını sorgulatan acı bir gerçektir” denildi.

“Sokağa terk edilmek bir hayvanın kaderi olmamalı”

Hayvan mağduriyetlerinin en yaygın nedenlerinden birinin sokağa terk edilmeler olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bir hevesle alınan, ‘hediye’ edilen, hatta eşya gibi görülen hayvanların bir süre sonra sokağa bırakılması kabul edilemez bir davranıştır. Bu durum, hem hayvanların yaşamını tehdit eder hem de toplum vicdanını yaralar. Hayvan sahiplenmek büyük bir sorumluluktur; bakamayacak kişiler mutlaka yetkili kurumlardan destek almalıdır.”

“Çiftlikler fabrika değil, canlıların yuvasıdır”

Birlik, çiftliklerde yaşayan hayvanların yalnızca üretim aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, “Çiftlik hayvanları da hisseden, acı çeken canlılardır. Barınma, beslenme ve bakım koşulları üretimden ayrı düşünülemez. Refah standartları üretim kadar önemlidir” denildi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin korunmasının çevresel bir konu olmanın ötesinde, gelecek kuşaklara bırakılacak bir miras olduğuna dikkat çekildi. Birlik, Bern Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesi ve hiçbir türün avlanmasına göz yumulmaması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, yeni yapılan bakım evleri ve doğal yaşam alanlarının yalnızca barınma yeri değil, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebileceği özgür alanlar olarak planlanması gerektiği belirtildi. “Fiziksel koşullar çağdaş refah standartlarına uygun olmadığında hayvanların yaşam kalitesi düşer. Bu nedenle kalıcı ve örnek teşkil edecek projeler geliştirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

“Veteriner hekimsiz refah olmaz”

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, sahipsiz hayvanların bakımı, çiftliklerde refah standartlarının sağlanması, yaban hayatının korunması ve zoonotik hastalıkların önlenmesi için veteriner hekim istihdamının artırılması gerektiğinivurguladı. “Yeterli sayıda veteriner hekimin görev almadığı hiçbir sistem, hayvan refahını ve toplum sağlığını koruyamaz” denildi.

“Hayvan refahı genel müdürlüğü kurulmalı”

TVHB açıklamasında, hayvan haklarıyla ilgili sürdürülebilir bir sistem kurulması için somut öneriler de sıralandı:

Hayvan Refahı Genel Müdürlüğü kurulmalı ve bu çatı altında farklı alanlarda uzmanlaşmış birimler oluşturulmalı.

Hayvan Refahı Fonu ile sahipsiz hayvanların bakımı, çiftlik hayvanlarının refahı ve nesli tükenmekte olan türlerin korunması için kaynak yaratılmalı.

Hayvan Hakları Müfettişliği ve Hayvan Refahı Polisi birimleri oluşturularak ihlaller etkin biçimde denetlenmeli.

Hayvan sahiplenen kişilerin sorumluluk bilincini artırmak için zorunlu eğitim programları uygulanmalı.

“Hayvanları korumak geleceği korumaktır”

Birlik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “4 Ekim yalnızca bir tarih değil; hayvan sevgisinin, haklarının ve refahı için duyulan sorumluluk bilincinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gereken bir hatırlatmadır. Hayvanlara eziyet, işkence ve kötü muamele bir insanlık suçudur. Hayvanları korumak, yalnızca onların değil, dünyamızın da geleceğini korumaktır.”