Son Mühür- Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için İstinaf Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Başvurunun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Demirtaş hakkındaki ikinci ihlal kararının kesinleşme süresinin dolacağı 8 Ekim öncesinde yapılması dikkat çekti.

30 bin sayfalık karara karşı 400 sayfalık savunma

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında Demirtaş’a verdiği cezanın gerekçeli kararını 13 ay sonra tamamladı. Yaklaşık 30 bin sayfadan oluşan gerekçeli kararın ardından, Demirtaş’ın avukatları 400 sayfalık kapsamlı bir savunma hazırladı. Bu kapsamlı savunma çerçevesinde, 24 Eylül’de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapıldı ve başvuru esas numarasıyla kayda geçirildi.

Başvuruda, AİHM ve Anay0asa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce verdiği ihlal kararlarına atıfta bulunularak Demirtaş’ın tahliyesi talep edildi. İstinaf Mahkemesi’nin ilgili dairesinin önümüzdeki hafta söz konusu tahliye talebiyle ilgili karar vermesi bekleniyor.

8 Ekim kritik tarih

AİHM’in Demirtaş hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim’de sona eriyor. Türkiye bu süre içinde itiraz etmezse, karar kesinleşmiş olacak. Avukat Mahsuni Karaman, 8 Ekim tarihini “Sürecin turnusol kağıdı” olarak nitelendirerek, tahliye süreci açısından kritik bir eşik olduğunu vurguladı.

MHP’den tahliyeye açıklık

MHP’nin hukuk kurmaylarından Feti Yıldız, Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili beklentilere dair yaptığı açıklamada, AİHM kararlarının Anayasa’yı bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattı. Yıldız, “Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken, elbette bazı adımlar atılması gerekir” ifadesini kullandı.