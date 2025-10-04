Söz konusu hisse devri, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi olduğu için Berker ailesi ve Can Holding tarafından başvuru yapıldı. Rekabet Kurumundan gerekli izin alındıktan sonra, hisseler resmen Can Holding’e geçti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunan Can Holding, Berker ailesinin hisselerini devralmasıyla Tekfen Holding’in en büyük hissedarı konumuna yükseldi.

Can Holding’in Tekfen’deki payı, daha önceki yüzde 17,56’dan yüzde 42,796’ya çıkarıldı ve toplamda 158.345.113,57 adet hisseye ulaştı.

KAP'a açıklama

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 10 Nisan 2025 tarihinde Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker ile Can Kültür AŞ arasında pay devir sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

Hisse devri sürecinin Rekabet Kurumu onayına tabi olduğu, gerekli başvuruların yapıldığı ve iznin alınmasının ardından işlemin tamamlandığı ifade edildi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş. (Can Kültür AŞ) tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde yapılan bildirim ile Meltem Berker ve Nilgün Şebnem Berker arasında; Şirketimiz sermayesinin yüzde 25,23 oranındaki kısmını temsil eden 93.367.143 adet payın, devralınmasına ilişkin olarak 10.04.2025 tarihinde anlaşmaya varıldığı ve aynı tarihte taraflar arasında pay devir sözleşmesi imzalandığı, bu pay devir işleminin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında izne tabi bir devir işlemi olduğu, bahse konu pay devrine ilişkin iznin alınması için usulüne uygun bir şekilde Rekabet Kurumuna gerekli başvuru yapılacağı açıklanmış idi.

Aradan geçen süre içinde Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7178 D. İş sayılı kararıyla aralarında Can Kültür A.Ş.'nin de bulunduğu çok sayıda şirket için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirilmiştir. TMSF Fon Kurulu tarafından atanan Can Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Şirketimize yapılan bildirime göre; Rekabet Kurumu'nun yukarıda belirtilen başvuruyu onaylamasını takiben Şirketimiz sermayesinin yüzde 25,23'ünü temsil eden hisse devir işlemleri taraflar arasında tamamlanmış olup, Can Kültür AŞ'nin Şirketimiz sermayesi içindeki payı yüzde 17,56'dan yüzde 42,796'ya ve toplam 158.345.113,57 adet hisseye yükselmiştir.