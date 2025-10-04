Son Mühür / Merve Turan - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 65 yaş üstü vatandaşlardan rutin olarak sağlık raporu istendiği yönündeki iddiaları yalanladı. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bu tür bir uygulamanın bulunmadığı ve sağlık raporunun yalnızca “fiil ehliyetine” ilişkin şüphe doğduğunda talep edildiği belirtildi.

İddialar gerçeği yansıtmıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bazı paylaşımlarda yer alan “65 yaş üstü vatandaşların tapu işlemleri sağlık raporu nedeniyle aksıyor” iddialarının doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, herhangi bir yaş zorunluluğu bulunmadığı ve sağlık raporunun sadece gerekli görüldüğü durumlarda talep edildiği vurgulandı.

İşlemler hızlı ve güvenli şekilde devam ediyor

01-02 Ekim tarihlerinde Türkiye genelinde tapu işlemi gerçekleştiren 65 yaş üstü vatandaş sayısı 9 bin 224 olarak kaydedildi. Bu kişilerden yalnızca 196’sının işlemi, sağlık raporu ibraz edilerek tamamlandı.

Genel Müdürlük, tapu müdürlüklerinde işlemlerin vatandaş memnuniyeti ve tapu sicilinin güvenliği ilkeleri doğrultusunda daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.