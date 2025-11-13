Son Mühür- Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından olan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta arasında yaşanan gerilim adliye koridorlarına taşınıyor.

Numan Kurtulmuş, 31 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta’ya üç kuruşluk manevi tazminat davası açtı.



Onur, şeref ve saygınlığına...



Kurtulmuş’un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, Erhan Usta'nın TBMM’nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde TBMM Başkanı Kurtulmuş’un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi.



Bu ifadelerin, kamuoyu önünde, TBMM Başkanı Kurtulmuş’un siyasi kişiliğinin hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği belirtilen dilekçede, söz konusu açıklamaların, eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu vurgulandı.



Manevi hakları zedelenmiştir...



Usta’nın, ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğuna yer verilen dilekçede,

“Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır.

Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir.” ifadesi kullanıldı.

Dava dilekçesinde, üç kuruşluk manevi tazminatın Erhan Usta’dan tahsili talep edildi.