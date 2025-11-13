Çinmih baldırı, gece vakti kimliği henüz tespit edilmeyen şahıslar tarafından gerçekleştirildi. Polis ekipleri bina içindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı ve olay hakkında soruşturma başlatıldı. Saldırganların eylemiyle, binada görev yapan ekipler ve parti yönetimi büyük bir rahatsızlık yaşadı.

Olayın Detayları ve Emniyetin Yürüttüğü Araştırma

Saldırıya ilişkin elde edilen bilgilere göre, gece saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giren failler, Gürsel Tekin’in makam koltuğuna dışkı bıraktı ve masasının üzerine idrar yaptı. Temizlik ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, tutanak tuttu ve olayın faillerinin tespiti için kamera kayıtlarını toplamaya başladı. Olayın ardından parti yetkilileri, bu tür saldırıların siyasi rekabeti aşan bir seviyeye ulaştığını ifade etti. Saldırının ardından faillerin tespiti ve saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiği yönünde araştırmalar yoğunlaştırıldı.

Siyasi Gündemde Yansımalar

Çirkin saldırı, İstanbul’daki CHP teşkilatının yönetim ve güvenlik zafiyetleri başta olmak üzere, mahkeme kararıyla yönetime atanan Gürsel Tekin’in yönetimde olduğu dönemde gerçekleşti. Olayın arkasında partideki bazı çekişmelerin olduğu yorumları yapılırken, bu saldırının CHP’nin iç dinamiklerinde ciddi bir tartışmaya yol açtığı görülüyor. Gürsel Tekin, olay sonrası yaptığı açıklamalarla hem hukuki süreci hızlandıracağını hem de parti binasının güvenlik sürecini gözden geçireceğini vurguladı. Güvenlik kameralarından elde edilecek bulgular, faillerin kimliğinin ortaya çıkarılması için önem taşıyor.

Gürsel Tekin Kimdir?

Gürsel Tekin, uzun süredir Türk siyasetinde aktif olarak görev alan ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içinde çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapan bir isimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ve parti teşkilatında yöneticilik tecrübesi bulunan Tekin, yerel ve ulusal düzeyde politika üretim süreçlerinde etkin rol aldı. Mahkeme kararıyla parti yönetiminde görev üstlenen Gürsel Tekin, özellikle İstanbul teşkilatındaki liderliğiyle ve kriz yönetimiyle tanınıyor. Son dönemde yaşanan olaylar, Tekin’in yöneticilik vasfı ve parti içindeki etkisini tekrar gündeme getirdi.