Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurumsal yapısını güçlendirmek ve daha nitelikli faaliyetler yürütmek amacıyla Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı kılavuzunu paylaştı. Duyuruya göre Gençlik ve Spor Bakanlık bünyesinde görev yapan 1650 personel yeni görevlerine atanacak.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNDE KADRO DAĞILIMI NASIL?

Bakanlığın açıkladığı listede görevde yükselme kadrolarının oranının yüksek olması dikkat çekti. Duyuruya göre toplamda 1074 kişilik görevde yükselme kontenjanı belirlendi. Bu grupta urt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, şef ve antrenör gibi kritik pozisyonlar yer alıyor.

Bakanlık, özellikle taşra teşkilatında görev yapmak üzere yurt müdür yardımcısı ve yurt yönetim memuru kadrolarına ağırlık verdi.

Unvan değişikliği sınavı için ise 576 kişilik bir kontenjan açıldı. Bu kategoride avukat, mühendis, mimar, biyolog, fizyoterapist ve tekniker gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki kadrolar için alım yapılacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SINAV MERKEZLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan sınav girmek isteyen adaylar için başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre 23 Şubat - 9 Mart 2026 tarihleri arasında Bakanlığın elektronik sistemi üzerinden alınacak.

Adayların şartlarını taşıdıkları yalnızca bir kadro için başvuru yapma hakkı bulunuyor. Yazılı sınav süreci ise Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek. Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Adaylar sınava Adana, Ankara, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir ve Samsun'da oluşturulan merkezlerde girebilecek.

SINAV SİSTEMİ VE BAŞARI PUANI KRİTERLERİ

Süreç, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Adaylara yazılı sınavda çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek ve bu aşamada başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek. Yazılı sınavda başarı sağlayan adaylar arasından, ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar personel sözlü sınava davet edilecek. Sözlü mülakat aşamasında ise baraj puanı 70 olarak belirlendi. Nihai atama listeleri, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak başarı sıralamasına göre kesinleşecek.